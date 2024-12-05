Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 подорожали на 1 цент до $72,32 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на $1,31 до $72,31 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени не изменились по сравнению с закрытием и составили $68,54 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,4.

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