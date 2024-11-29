Цены на нефть эталонных марок днем в пятницу начали снижаться

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались около $72,79 за баррель, что на $0,49 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль теряют в цене $0,61 и стоят $72,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,35 до $68,37 за баррель.

Торги в пятницу проходят с низкой интенсивностью из-за праздников в США.