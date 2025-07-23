Последнее обновление: 23.07.2025 17:21

В порту на севере Германии столкнулись два судна, произошла уточка топлива

Два судна столкнулись в порту города Куксхафен, расположенного в устье Эльбы при ее впадении в Северное море. Об этом говорится в сообщении Центральной службы по чрезвычайным ситуациям на море.

Согласно информации, никто не пострадал, но произошла утечка топлива.

Инцидент произошел в среду рано утром. Столкнулись обслуживающее платформы для производства электроэнергии 44-метровое судно Coastal Legend, которое ходит под флагом Нидерландов, и 69-метровый германский танкер Capella. Coastal Legend получило повреждения, и у него произошла утечка топлива.

"В настоящий момент, по нашей оценке, мы имеем дело с 6 тыс. литров мазута", - заявила представитель ведомства.

По ее словам, в порту случались и более масштабные утечки топлива, "но каждая капля мазута в воде - это уже слишком много".

Причина аварии пока неизвестна. Сейчас сотрудники пожарной службы и Ведомства технического содействия (THW, аналог МЧС) при помощи специальных средств очищают воды от мазута. Изучается масштаб последствий для окружающей среды.



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