В Кыргызстане обновлен порядок выдачи статуса «Цифровой кочевник» иностранцам

Кабмин Кыргызстана внес изменения в процедуру выдачи иностранным гражданам статуса «Цифровой кочевник» (Digital nomad).

Они направлены на улучшение миграционного контроля и учета в рамках реализации закона о внешней миграции, пишут местные СМИ.

При присвоении статуса миграционные органы автоматически присваивают иностранцу индивидуальный идентификационный номер (ИНН) в системе регистрации актов гражданского состояния. В случае необходимости изменения ИНН или связанных данных миграционные органы направляют документы в уполномоченный орган для внесения корректировок.

Подтверждение подлинности документов иностранных граждан для изменения ИНН будет осуществляться через консульское заверение или апостиль, а переводы на государственные языки должны иметь нотариальное заверение.

Миграционные органы также обеспечивают учет всех цифровых кочевников, что упрощает администрирование и повышает прозрачность миграционных процессов.

Изменения вступают в силу через 15 дней.