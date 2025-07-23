На границе Беларуси с Польшей скопилось 334 легковушки. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Очередь транспорта сохраняется и на въезд в Польшу — 334 автомобиля. Контрольные службы пункта пропуска Тересполь (Брест) приняли 31% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Кроме того, въезда в Литву ожидают 1010 фур. Меньше всего грузовиков за сутки приняли в Мядининкае (Каменный Лог) — 13% транспорта от нормы. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) на сопредельную территорию проследовало 26% большегрузов.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 680 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию 43% авто от нормы.

Помимо этого, сегодня с 11:00 до 14:30 в пункте пропуска «Козловичи» запланировано проведение технических работ по ремонту сетей электроснабжения.