Болгарский парламент разрешил участвовать в судебных заседаниях онлайн

Болгарский парламент одобрил во втором чтении изменения в Административно-процессуальный кодекс, которые впервые позволят участвовать в судебном заседании с помощью видеоконференции. Об этом сообщает БНР.

Согласно принятым парламентом Болгарии изменениям, суды смогут принимать решения об участии одной из сторон процесса онлайн из соображений безопасности или других важных причин.

Министр юстиции Болгарии Георгий Георгиев заявил, что этот шаг обеспечит скорость и процессуальную экономию.

"Благодаря видеоконференцсвязи есть возможность, вместо того чтобы путешествовать, явиться в соответствующий окружной суд, в котором было рассмотрено дело в первой инстанции, и с помощью видеоконференцсвязи судья в Софии может убедиться, что это те же стороны, и продолжить рассмотрение дела", – пояснил он.

Своим решением парламент Болгарии также ввел обязательную электронную коммуникацию граждан с судом, что, по словам Георгиева, позволит избежать случаев игнорирования присланных по почте вызовов в суд.