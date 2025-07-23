Последнее обновление: 23.07.2025 17:21

Казахстан к 2031 году нарастит авиапарк до 221 самолета

Казахстан планирует увеличить парк воздушных судов до 221 единицы к 2030 году. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев в ходе совещания у премьер-министра Олжаса Бектенова по вопросам развития авиационной отрасли.

По данным пресс-службы правительства, на совещании Сауранбаев доложил, что в текущем году авиапарк Казахстана пополнится 16 самолетами, из них шесть уже приобретены. До конца 2030 года общее количество воздушных судов достигнет 221 единицы.

С начала 2025 года казахстанские авиакомпании перевезли 7,2 млн пассажиров, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем обслуживания в аэропортах составил 14,4 млн человек, отметил министр.

С 2020 года в стране реконструировано 20 взлетно-посадочных полос, 19 терминалов, построен новый аэропорт в Туркестане.

По словам Сауранбаева, в рамках инвестиционных программ в авиационную отрасль будет привлечено порядка $2,9 млрд. Их планируется направить на реализацию крупных проектов, в частности в строительство новых аэропортов в туристических зонах - Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли, а также городе Аркалыке, реконструкцию 10 взлетно-посадочных полос, 10 терминалов, обновление парка спецтехники.

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