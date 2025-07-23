Lenovo представила бюджетные умные часы Watch Pro с работающей до 20 дней батареей

Lenovo представила в Китае новые бюджетные умные часы Watch Pro. Они получили круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, прочный корпус из цинково-магниевого сплава и защитное стекло. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Новые умные часы Lenovo Watch Pro поддерживают более 70 спортивных режимов. Они подсчитывают калории во время тренировок и ведут запись активности, чтобы помочь пользователям оставаться в движении в течение дня.

Еще одним преимуществом является автономность. По словам производителя, часы могут работать до 20 дней при минимальном использовании и до 18 дней в обычном режиме.

Среди других функций – кнопка SOS, базовые приложения и защита от воды по стандарту 3 ATM.

В Китае Watch Pro продаются за 499 юаней (около $70). О выходе часов на мировой рынок пока не сообщается, но Lenovo обычно расширяет продажи своих устройств и за пределами Китая.