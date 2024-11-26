Последнее обновление: 26.11.2024 14:17

Цены на нефть утром во вторник умеренно повышаются

Цены на нефть умеренно повышаются утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 составляет $73,28 за баррель, что на $0,27 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,16 (2,9%), до $73,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,24 до $69,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,3 (3,2%), до $68,94 за баррель.

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