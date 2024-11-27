Китайские автопроизводители на мировом рынке опережают некогда непобедимых японских конкурентов

Бренды, включая Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi и другие, теряют свои позиции на рынке с угрожающей скоростью. Об этом пишет Bloomberg.

С 2019 по 2024 год японские компании понесли наибольшие потери рыночной доли в таких странах, как Китай, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Индонезия, где они традиционно доминировали.

Главная причина – мощная конкуренция со стороны китайских производителей, активно развивающихся и предлагающих современные технологии.

Издание отмечает, что основная проблема японских брендов – медленный переход к полностью электрическим автомобилям, в то время как китайские компании лидируют в этой области.

В Северной Америке, где популярны гибридные автомобили, японские производители все еще держатся, но на глобальном уровне их доля в мировом производстве автомобилей значительно снизилась – с более чем 20% в конце 90-х до 11% сегодня.

Сообщается, что за этот же период Китай увеличил долю с 1,4% до 38,4%.

Успех Китая базируется на нескольких ключевых факторах, среди которых – фокус на электромобилях и преимущество в аккумуляторных технологиях, позволяющее местным производителям предлагать конкурентные цены.

Китайские компании активно выходят на новые рынки, особенно в Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и Африке. К примеру, BYD всего через несколько месяцев после выхода на рынок Индонезии стала шестым по величине брендом в стране.

Китайские электромобили оснащены передовым программным обеспечением и умными функциями, что делает их привлекательными для потребителей.

Между тем качество китайских авто непредсказуемое, это своего рода лотерея. Среди основных проблем – электроника, которая может вести себя странно, причем в автомобилях разного класса, даже в премиум-сегменте, коррозия, скрипы и «сверчки». Отдельная ситуация с болтами. На «китайцах» редко используется оцинкованный крепеж. В итоге болты ржавеют намертво, их приходится срезать.

Нередко мощностные характеристики двигателей не соответствуют массе и ожидаемой динамике переключения скоростей. В роботизированной коробке передач у китайских моделей могут возникать сложности с переключением.