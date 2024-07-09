В Китае зарегистрировано рекордное число авто на новых источниках энергии

В первом полугодии в Китае зарегистрировано 4,397 млн новых автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Таким образом в стране к концу июня общее количество NEV, находящихся в эксплуатации, достигло 24,72 млн единиц, пишет Синьхуа.

Рост количества новых NEV, зарегистрированных за первые 6 месяцев текущего года, достиг 39,41% в годовом исчислении. Для сравнения: в первом полугодии 2023 года подобный показатель составил 3,128 млн единиц, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным министерства, на конец июня 2024 года в Китае насчитывалось 440 млн моторных транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в том числе 345 млн автомобилей, а количество полностью электрических автомобилей составило 18,13 млн единиц, что составляет 73,36% от общего числа NEV в стране.

В стране насчитывается 96 городов, в каждом из которых наличное количество автомобилей составляет более 1 млн, это на 8 городов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом количество городов с более чем 2 млн и более чем 3 млн автомобилями в каждом составило 43 и 26 соответственно.

Наличное количество автомобилей в городах Чэнду, Пекин и Чунцин в каждом превысило 6 млн, а в Шанхае, Сучжоу и Чжэнчжоу - превысило 5 млн.