Объем китайского рынка ПО для авто составляет 30% всех программных продуктов

Объем китайского рынка программного обеспечения (ПО) для автомобилей превысил 65 млрд юаней (около $9,2 млрд), что составило 30% совокупной стоимости рынка программных продуктов страны. Об этом говорится в отчете о развитии производительных сил нового качества в автопромышленности КНР.

Документ был совместно подготовлен Китайским автомобильным инженерным исследовательским институтом и Китайской службой экономической информации (CEIS) при информационном агентстве Синьхуа. Его представили на форуме по развитию производительных сил нового качества в автомобильной промышленности, который прошел в пятницу в городе центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай), пишет Синьхуа.

"Первая половина развития автомобильной промышленности - это электрификация. Настало время перейти ко второй - интеллектуальным технологиям, в основе которых лежат программное обеспечение, операционные системы и микросхемы для автомобилей", - заявил заместитель главного инженера Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) Сюй Хайдун.

Он добавил, что автомобильное ПО может осуществлять точное управление всем транспортным средством, включая его оборудование, движение и возможности связи.

В отчете также отмечается, что коэффициент отечественного производства автомобильных микросхем демонстрирует рост на фоне успехов таких предприятий, как Huawei, в разработке чипов. При этом, согласно документу, к настоящему времени для силовых полупроводников данный показатель уже вырос до 15-20 проц.

Как подчеркнули составители отчета, автомобильная промышленность является одной из основных опор экономики Китая, а валовая стоимость всей производственной цепочки китайского автопрома обеспечивает 10% ВВП страны.