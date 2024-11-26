Власти населенных пунктов на севере Израиля против перемирия с Хезболлой

Власти ряда населенных пунктов в северных районах Израиля выразили недовольство в связи с возможным перемирием между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла". Об этом сообщают израильские СМИ.

"Не заключайте это позорное соглашение. Это печальная договоренность, соглашение о капитуляции израильского правительства перед Хезболлой, - заявил телеканалу Channel 13 Давид Азулай, глава администрации самого северного в стране населенного пункта Метула.

По его мнению, угроза со стороны Хезболлы не устранена. Он отметил, что около 70% построек в Метуле повреждены, и жители населенного пункта пока не могут вернуться в свои дома.

"Восстановление займет не менее двух лет. До тех пор, пока здесь не будет действительно безопасно, а не просто появится "ощущение безопасности", мы будем делать все, чтобы не возвращаться", - подчеркнул Азулай.

Эйтан Давиди, глава администрации населенного пункта Маргалиот, расположенного на границе Израиля с Ливаном, в интервью Channel 12 заявил: "Невозможно представить, что мы будем полагаться на Ливан в обеспечении нашей безопасности".

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник сделку по режиму прекращения огня с Хезболлой.

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если Хезболла нарушит условия перемирия.

Тем временем сообщения о том, что сделка близка к заключению, вызвали неоднозначную реакцию и у центральных властей Израиля. Так, в Армии обороны Израиля поддерживают прекращение огня. Между тем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее призвал не идти на перемирие с "Хезболлой".

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, боевики Хезболлы ежедневно обстреливают израильскую территорию.