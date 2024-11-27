Кабмин Израиля одобрил план перемирия с Хезболлой

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности во вторник одобрил план перемирия с ливанским шиитским движением "Хезболла". Об этом сообщают израильские СМИ.

По их данным, план предусматривает, что прекращение огня начнет действовать с 10:00 утра среды по местному времени.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что длительность перемирия будет зависеть от Хезболлы. Он пояснил, что, если движение вновь попытается атаковать Израиль, отстроит свою инфраструктуру у границы, израильские военные предпримут ответные действия.

Утром в среду жители Ливана, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий, начали возвращаться на юг после вступления в силу соглашения о перемирии между Израилем и Хезболлой.

Корреспонденты агентства Reuters сообщили о десятках автомобилей, выезжающих из города Сидон к югу от Бейрута, и направляющихся вглубь южного Ливана.