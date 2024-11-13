Израиль ночью атаковал командные пункты и склады Хезболлы в пригороде Бейрута

Израильские ВВС в ночь на среду атаковали ряд объектов террористической группировки "Хезболла" в южном пригороде Бейрута. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Ночью ВВС на основе данных разведки нанесли удары по складам оружия Хезболлы и командным центрам в пригороде Дахия – в основном террористическом оплоте Хезболлы в Бейруте, где движение систематически размещает объекты своей инфраструктуры, прикрываясь гражданским населением", - говорится в сообщении.

При ударах ВВС старались минимизировать риски для мирных жителей, в том числе им заблаговременно было направлено предупреждение о воздушной операции. Израильские военные также сообщили, что по-прежнему ведут кампанию по истощению военного потенциала Хезболлы и продолжают атаковать район Дахия.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана и в Бейруте. В ЦАХАЛ также заявили о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана. В свою очередь боевики Хезболлы ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают беспилотники.