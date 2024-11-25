Последнее обновление: 25.11.2024 15:08

Цены на нефть эталонных марок днем продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться днем в понедельник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 понизились на $0,16 до $75,01 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,20 до $71,04 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,8%, WTI - на 6,4%. Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала возросшая геополитическая напряженность.

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