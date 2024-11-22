Цены на нефть эталонных марок стабилизировались

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 2-процентного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:21 составляет $74,26 за баррель, что на $0,03 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,42 до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,02 до $70,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,35 до $70,10 за баррель.