Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

В Центробанке РФ намерены обойти санкции против российского SWIFT

В Центробанке РФ уверены, что смогут обойти санкции Евросоюза на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, выход из ситуации будет найден, и "российский SWIFT" продолжит работу.

"Санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе и Системе передачи финансовых сообщений. В то же время мы считаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование этой системы", - утверждает Чистюхин, которого цитируют российские медиа.

В принятом на прошлой неделе 14-м пакете санкций ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФС и осуществлять транзакции с теми, кто использует ее за пределами России. Фактически это отрезание нарушителей от европейской финансовой системы, добавляет издание.

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