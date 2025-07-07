В Московской области прогремели взрывы

7 июля беспилотники атаковали Россию. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

В частности, взрывы прогремели в городе Краснозаводск Московской области.

По информации жителей, в Краснозаводске прогремело не менее семи взрывов.

Вероятно, под ударом оказалось местное предприятие – АО "Краснозаводский химический завод", специализирующееся на производстве промышленной и военной химии. Он входит в государственный список предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставляет в Министерство обороны России различные боеприпасы.

Также завод располагает мощностями для ремонта и модернизации реактивных систем залповой стрельбы, в частности "Ураган", "Град" и "Торнадо-Г".

В 2023-2024 годах завод наладил сборку, ремонт и модернизацию комплектов для РСЗВ.

Глава Московской области пока не прокомментировал взрывы и не сообщил о последствиях.

В то же время в Министерстве обороны России сообщили о сбитом 91 украинском беспилотнике.