Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

Армия Израиля ликвидировала замкомандующего элитных частей Хезболлы

Израильские военные при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия ликвидировали заместителя командира элитного подразделения Хезболлы - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафу Ахмада Шахади. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, Шахади не раз руководил атаками против Израиля. В 2012-2017 годах он отвечал за проведение военных операций подразделения "Силы аль-Хаджа Радван" в Сирии.

Ликвидация Шахади - "шаг на пути к ослаблению возможностей "Сил аль-Хаджи Радвана", - отмечает ЦАХАЛ.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру Хезболлы на юге Ливана и в Бейруте. Было также заявлено о начале ограниченных наземных рейдов ЦАХАЛ против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики Хезболлы ежедневно обстреливают ракетами израильскую территорию.

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