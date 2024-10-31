Цены на нефть эталонных марок утром повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются с утра после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 составила $73,02 за баррель, что на $0,47 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,43 до $72,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 до $69,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,4 до $68,61 за баррель.