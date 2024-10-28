Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник падают

Нефть теряет в цене 4,5% на утренних торгах в понедельник.

Рынок оценивает новости с Ближнего Востока: Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,60 за баррель, что на $3,45 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,67 до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $3,35 до $68,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,59 (2,3%), до $71,78 за баррель.

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