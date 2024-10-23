Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в среду после повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в настоящее время составляет $75,97 за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,75 до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 9 центов до $71,65 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,7 до $71,74 за баррель.