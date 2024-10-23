Израиль ликвидировал за сутки около 70 боевиков Хезболлы на юге Ливана

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили около 70 боевиков движения "Хезболла " на юге Ливана.

"За прошедшие сутки военнослужащие уничтожили около 70 террористов в результате наземных и воздушных ударов", - говорится в сообщении ЦХАЛ в Telegram-канале.

В нем отмечается, что в ходе операций при поддержке авиации и разведки войска обнаружили и ликвидировали подземную инфраструктуру боевиков и тайники с оружием, включая ракеты, противотанковые ракетные установки, минометы, боеприпасы и другую военную технику.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру Хезболлы. ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана. Боевики Хезболлы ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.