В Германии задержали россиянина по подозрению в обходе санкций

В немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне, задержанного подозревают в нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

В рамках международной сети россиянин использовал свою компанию, расположенную в Германии, для закупки "морских товаров" для России в нарушение санкций.

По словам представителя Франкфуртской прокуратуры, этого мужчину подозревают в торговле спутниковыми антеннами и гидролокаторами для использования в морских глубинах.

По версии следствия, подозреваемый мог продать технологию, на которую распространяются санкции, в Россию.

Следователи также провели обыски в общей сложности на шести объектах недвижимости в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. Во время обысков было изъято большое количество доказательств.