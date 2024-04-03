Германия задержала судно с российским грузом в порту Балтийского моря

Немецкая таможенная служба задержала грузовое судно под флагом Маршалловых островов, которое прибыло из РФ в порт Росток на Балтийском море, из-за подозрений относительно его груза. Об этом сообщает DPA.

В управлении порта и моряков Ростока заявили, что из-за наличия на борту судна товаров, подпадающих под санкции ЕС, таможня издала приказ о задержании судна.

"Поэтому выход из порта запретили", – говорится в сообщении.

Таможенники заявили, что расследование в отношении корабля продолжается, и не предоставили никаких подробностей о содержимом груза.

Как утверждает издание Ostsee-Zeitung, судно направлялось в США и было загружено, среди прочего, березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций.

В его материале говорится, что ее информацию подтвердили несколько неназванных источников, а стоимость груза составляет примерно в 40 млн евро.

Сухогруз длиной 193 метра прибыл в порт 4 марта для ремонта из-за технических проблем с гребным винтом, что, вероятно, вызвало плавание по льду, сообщили немецкие власти.