Германия продолжает тормозить новый пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщили дипломаты ЕС.

По словам неназванных дипломатов и источника, знакомого с этим вопросом, колебания Германии частично связаны с внутренними разногласиями между министерством иностранных дел и канцлером Олафом Шольцом.

Чиновники из 27 стран ЕС обсуждают пакет санкций больше месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов из Евросоюза ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Как утверждают собеседники агентства, Берлин продолжает возражать, несмотря на изъятие пункта, который он считал проблематичным, что заставил бы дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в РФ и реэкспорт для использования в РФ".

Германия еще во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.

Берлин, в частности, считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, не относящуюся к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

Ранее Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

Один из дипломатов ЕС сказал изданию Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.