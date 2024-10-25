Последнее обновление: 25.10.2024 12:14

EC готовит новые механизмы санкций в отношении России

Европейские дипломаты готовятся усилить санкции против России, ожидая, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники.

В настоящее время главная цель дипломатов — добиться того, чтобы европейские санкции продолжали действовать даже в случае изменения политики Вашингтона.

Обсуждаются несколько шагов, которые помогли бы решить эту задачу, пишет Reuters. Прежде всего это касается процедурных вопросов – например, предлагается пересмотреть положение, по которому некоторые санкции должны возобновляться каждые полгода. Кроме того, ведутся обсуждения об расширении ограничений на поставки российской нефти.

Как рассказали три дипломата Евросоюза, несколько стран сейчас разрабатывают идею "всеобъемлющего" документа, который будут применять или к товарам для использования на поле бое, или к более широкому спектру запрещенного экспорта. Это позволит таможенникам задерживать некоторые товары, идущие, например, через Россию в страны Азии.

Как сообщают источники агентства, европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсуждать новые ограничения: к этому времени председательство в ЕС перейдет от Венгрии, блокирующей многие инициативы, к занимающей значительно более жесткую позицию Польше.

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