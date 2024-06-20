Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций в отношении России

Полномочные представители стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом сообщило в своем аккаунте в сети Х представительство Бельгии в ЕС.

"Этот пакет предусматривает новые ограничения и максимально усиливает воздействие существующих санкций, закрывая лазейки", - говорится в сообщении.

В новый пакет санкций войдет, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного газа, а также ответственность операторов ЕС за нарушения санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.