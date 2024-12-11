Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

Евросоюз готовит первые санкции за гибридные атаки России против стран-членов блока

Представители стран Европейского Союза обсудят в среду, 11 декабря первые потенциальные санкции, направленные на российские гибридные угрозы, такие как подрыв выборов, кибератаки и экономический саботаж. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Список из 16 физических и трех юридических лиц может быть добавлен в новый пакет санкций, согласованный в октябре в ответ на рост таких атак в 27 странах-членах блока с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на прошлой неделе заявил, что Россия может быть причастна к 100 соответствующим инцидентам в Европе.

Большинство лиц, против которых будут направлены санкции, являются россиянами. В списке также указаны три человека из Молдовы, Кот-д'Ивуара и Грузии, а также одна организация из Того.

В мае в НАТО заявили, что количество атак, приписываемых России, возросло по всей Европе, в основном затронув Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу, Великобританию и Эстонию.

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