Цены на нефть эталонных марок продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после первого за пять сессий подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,75 за баррель, что на $0,3 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,23 до $74,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,36 до $71,03 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,28 до $70,67 за баррель.