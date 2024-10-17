Последнее обновление: 17.10.2024 17:32

Цены на нефть эталонных марок растут с двухнедельного минимума

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть выросли с двухнедельных минимумов, поскольку инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке и детальной информацией о стимулировании экономики Китая, а также ожидают официальных данных о запасах нефти США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов до $74,39 за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $70,58 за баррель, что на 19 центов больше.

Оба бенчмарка в среду снизились, закрывшись на самых низких уровнях со 2 октября второй день подряд.

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