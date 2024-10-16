Нефть утром дорожает после значительного снижения цен накануне

Нефтяные цены повышаются сегодня утром после 4-процентного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составила $74,52 за баррель, что на $0,27 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,21 до $74,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 до $70,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $3,25 (4,4%), до $70,58 за баррель.