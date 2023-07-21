ЕС принял новый режим санкций для противодействия программе иранских беспилотников

Совет Европейского Союза в четверг одобрил новый санкционный режим против Ирана из-за поддержки им агрессивной войны России против Украины, а также военной помощи Сирии.

Новый санкционный режим запрещает экспорт из стран ЕС в Иран компонентов, используемых в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов, а также ограничения на поездки и замораживание активов в отношении иранцев, ответственных за иранскую программу беспилотников.

Санкционный режим ЕС дополняет три ранее принятые пакеты санкций против Ирана из-за разработки им беспилотников. Последний из пакетов был одобрен в феврале 2023 года.

Также Совет Евросоюза добавил в санкционные списки шесть иранских физических лиц за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины и сирийской власти Башара Асада.