Армия Израиля ликвидировала 60 бойцов Хезболлы на юге Ливана

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки удалось уничтожить 60 бойцов движения "Хезболла" в боях на юге Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, ВВС Израиля поразили строение в населенном пункте Бинт-Джубайль, где находились 15 бойцов "Хезболлы" и запасы вооружений. Авиация также ликвидировала вражеских солдат, запускавших неуправляемые ракеты по Рамон-Ридж в Израиле и по военным ЦАХАЛ на ливанской территории.

Всего ВВС нанесли за день удары по 200 целям Хезболлы, включая наблюдательные посты, места хранения оружия, по живой силе движения.

В свою очередь в Хезболле сообщили, что помешали ЦАХАЛ продвинуться в Ливан через КПП "Фатима". В движении уточнили, что отбили попытку наступления израильских военных при помощи артиллерии.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру Хезболлы.

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов Хезболлы в приграничном районе на юге Ливана.