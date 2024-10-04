Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого главы Хезболлы

Израиль в ночь на пятницу нанес авиаудар по Бейруту, целью атаки был потенциальный преемник убитого главы Хезболлы Хасана Насраллы - глава исполнительного комитета движения Хашем Сафиеддин. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам израильского чиновника, Сафиеддин находился в бункере глубоко под землей, и пока не ясно, был ли он убит в результате удара.

Между тем The New York Times также со ссылкой на информированные источники пишет, что "целью ударов была встреча высокопоставленных лидеров "Хезболлы", включая Сафиеддина.

Ранее израильские СМИ сообщали, что совет шуры "Хезболлы" избрал преемником ликвидированного Израилем лидера группировки Хасана Насраллы его двоюродного брата Хашема Сафиеддина.

Сафиеддин, как глава исполнительного совета Хезболлы, курирует политические вопросы движения. Он также входит в Совет джихада, который руководит военными операциями.

В мае 2017 года американский госдепартамент внес Сафиеддина в список особо опасных международных террористов.

Как сообщается, удар был нанесен по пригороду к югу от Бейрута, где расположены "многие базы Хезболлы.

Согласно ливанской прессы, израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла.