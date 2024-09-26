Лукашенко назначил новых замминистров, директоров предприятий и региональных руководителей

Лукашенко 26 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Лукашенко дал согласие на назначение:
Александра Ломского - первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
Дениса Езерского - заместителем министра информации;
Светланы Еськовой - заместителем министра по налогам и сборам;
Дениса Бакея - заместителем министра промышленности;
Татьяны Рускевич - заместителем министра связи и информатизации;
Валентины Якимович - заместителем министра юстиции;
Сергея Авраменко - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод";
Андрея Панченко - генеральным директором ГПО электроэнергетики "Белэнерго";
Ивана Демидова - генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов - генеральным директором ОАО "Белвторчермет";
Алексея Героева - председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
Павла Силивончика - председателем Калинковичского райисполкома;
Романа Сергуна - председателем Ветковского райисполкома;
Александра Версоцкого - председателем Лидского райисполкома;
Андрея Грицкевича - председателем Свислочского райисполкома;
Василия Шлыка - председателем Вороновского райисполкома;
Андрея Ратомского - председателем Несвижского райисполкома;
Николая Парамонова - председателем Смолевичского райисполкома;
Виктора Пугача - председателем Климовичского райисполкома;
Дмитрия Мудрогелова - председателем Могилевского райисполкома;
Юрия Блахина - председателем Мстиславского райисполкома;
Марины Згорской - главой администрации Ленинского района Бобруйска;
Ольги Горловой - ректором УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины";
Александра Липницкого - начальником главного управления информационной политики и общественного развития своей администрации;
Глеба Шульмана - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.