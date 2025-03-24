Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Су

В понедельник, 24 марта Конституционный суд отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности исполняющего обязанности президента. Хан приступил к работе сразу после объявления решения. Об этом сообщает Yonhap.

Судебное постановление было принято через три месяца после того, как Национальная ассамблея объявила премьер-министру и исполняющему обязанности президента импичмент. Депутаты парламента республики обвинили Хана в содействии действиям президента Юн Сок Ёля, объявившего 3 декабря 2024 года в стране военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.

Суд решил, что нет никаких доказательств, которые подтвердили бы обвинения Национальной ассамблеи в том, что Хан легитимизировал попытки Юна ввести военное положение. Для этого он должен был созвать заседание кабинета министров перед оглашением решения президента, но не сделал этого.