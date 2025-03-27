Глава Евросовета призовет страны ЕС сохранить антироссийские санкции

Глава Евросовета Антониу Кошта на проходящем в четверг саммите в Париже призовет страны - члены Евросоюза сохранить антироссийские санкции.

"Лучший способ поддержки Украины - это оставаться последовательным в нашей цели достичь справедливого и длительного мира. Это означает поддерживать давление на Россию через санкции. Я передам это послание на сегодняшнем собрании лидеров о мире и безопасности для Украины, организованном президентом Эмманюэлем Макроном в Париже", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Сегодня в Париже проходит встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины и достижение справедливого и прочного мира.

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание во время встречи будет уделено вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня.

Помимо этого, планируется обсудить перспективу развертывания в Украине гарантийных сил как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

В мероприятии принимают представители 31 страны.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом для обеспечения будущего "прекращения огня".