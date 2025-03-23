Премьер-министр Великобритании призвал Евросоюз готовить план сдерживания России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", - заявил Кир Стармер.

По его мнению, Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

При этом премьер-министр Великобритании позитивно отозвался об инициативах президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Он также заявил об особо прочной связи между Великобританией и США.

В Лондоне 20 марта прошла встреча военачальников стран "коалиции желающих", на которой обсуждались операционные детали отправки войск в Украину после урегулирования конфликта. В ней приняли участие представители около 30 западных государств. В тот же день Кир Стармер заявил, что Великобритания разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций в Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки. По данным британских СМИ, Великобритания и Франция рассчитывают сформировать корпус миротворцев численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих.