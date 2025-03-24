Партия мэра Стамбула выдвинула его кандидатом в президенты, несмотря на арест

Партия оппозиционного мэра Стамбула Икрема Имамоглу утвердила решение о выдвижении его кандидатом в президенты, несмотря на арест политика и отстранение его от полномочий. Об этом сообщает Cumhuriyet.

"Республиканская народная партия" (CHP) завершила праймериз и объявила, что все граждане поддержали Имамоглу несмотря на его арест и он избран кандидатом в президенты. Арест не станет помехой, ведь он не был осужден", – заявили в политсиле.

Голосование проходило в воскресенье на территории штаб-квартиры партии и превратилось в масштабное выражение политической поддержки Имамоглу. В партии говорят, что процесс должен был завершаться в 17 часов, но из-за очень высокой явки его продлили до 19 часов.

Между тем в Анкаре прошла многотысячная акция протеста против задержания и ареста Имамоглу.

Напомним, 23 марта суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Экрема Имамоглу в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты планируют подавать апелляцию.

В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке "Рабочей партии Курдистана".

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране.