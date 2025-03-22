Эстония закупит у своей промышленности военную технику для Украины на €100 млн

Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму €100 миллионов, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

В список вошли беспилотники и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и предметы снабжения от эстонских оборонных предприятий.

Подробности, количество и сроки поставок не разглашаются из соображений безопасности.

"Мы договорились в прошлом году, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном плане, выделяя 0,25% нашего ВВП в год на продукцию эстонской оборонной промышленности...Сегодня мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам как можно быстрее доставить помощь украинцам", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Основная часть военной помощи Эстонии будет вложена в мероприятия, позволяющие эстонским предприятиям внести свой вклад в победу Украины.

Кроме того, Эстония будет предоставлять Украине прямую военную материальную помощь, участвовать в обучении военнослужащих украинских сил обороны и вместе с Люксембургом возглавит IT-коалицию по оказанию помощи Украине.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.