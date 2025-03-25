Белый дом обнародовал заявление по итогам переговоров с Россией и Украиной

Белый дом обнародовал заявление по итогам состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с Россией и Украиной.

В частности, США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Такая же договоренность достигнута с Украиной.

Кроме того, США и Украина договорились предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

США пообещали помочь восстановить доступ России к мировому рынку.

"Соединенные Штаты окажут содействие в восстановлении доступа России на мировой рынок для экспорта сельхозпродукции и удобрений, снижения стоимости морского страхования, а также обеспечения доступа к портам и платежным системам для подобных сделок", - отмечается в заявлении.

США разрабатывают меры для предотвращения ударов по энергетическим объектам России и Украины, с этим согласились и Россия, и Украина.

США и Украина договорились, что Вашингтон по-прежнему будет содействовать обмену военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.