Мэр Стамбула отверг выдвинутые против него обвинения

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был арестован по обвинению в пособничестве терроризму, а также за взяточничество, вымогательство и мошенничество, отрицает выдвинутые против него обвинения. Об этом пишет Haber Global.

Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что не совершил никакого преступления.

"Я решительно отвергаю обвинения. Расследование направлено на клевету и фабрикование преступлений, и в расследовании нет логического, правового или убедительного аспекта", – написал он в своем 120-ти страничном заявлении.

Экрем Имамоглу заверил, что будет защищать себя, добиваться соблюдения его законных прав и справедливого наказания тех, кто выдвинул против него обвинения.

Кроме этого, мэр Стамбула заявил о политических преследованиях против него.

"На самом деле единственная причина, почему я здесь, – это модель политического вмешательства и борьбы, которая была начата против меня. Сейчас я сталкиваюсь с определенной формой вмешательства со стороны членов правительства, которые не уважают волю народа", – добавил Имамоглу.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

В тот же день в Стамбуле тысячи людей вышли к мэрии города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра.