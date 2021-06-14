Маск назвал условие для возврата к биткоинам при продаже Tesla

Tesla вновь будет продавать свои электромобили за биткоины, когда хотя бы 50% энергии, затрачиваемой для производства криптовалюты, будет «чистой», экологичной.

«Когда появится подтверждение разумного (~ 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», —написал в Twitter основатель Tesla Илон Маск.

Tesla разрешила продажу автомобилей за биткоины 24 марта. Такой способ оплаты был доступен только для клиентов из США, в других странах его планировали ввести позже в этом году. Однако 13 мая Tesla приостановила прием биткоинов в качестве оплаты. Компания также не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, передает РБК.

По словам Маска, «криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущим», однако компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. «Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — пояснил бизнесмен.

Миллиардер также отметил, что производство биткоина крайне централизовано и контролируется небольшим числом майнинг-компаний.