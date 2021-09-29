Илон Маск выступил против регулирования крипторынка

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что правительству США не нужно регулировать рынок криптовалюты. Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие», - сказал Маск во время конференции Code Conference в Калифорнии.

На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, Маск ответил, что «нет».

«Я бы не сказал, что я эксперт по вопросам криптовалюты. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии», - добавил он.