Последнее обновление: 29.09.2021 12:11

Илон Маск выступил против регулирования крипторынка

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что правительству США не нужно регулировать рынок криптовалюты. Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие», - сказал Маск во время конференции Code Conference в Калифорнии.

На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, Маск ответил, что «нет».

«Я бы не сказал, что я эксперт по вопросам криптовалюты. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии», - добавил он.

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