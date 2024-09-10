Последнее обновление: 10.09.2024 10:15

В ночь на вторник Украину вновь атаковали беспилотники и ракеты

В ночь на вторник Украина была атакована 46 беспилотниками, баллистической ракетой «Искандер-М» и противорадиолокационной ракетой Х-31П. об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Согласно информации, удалось сбить 38 дронов. Еще три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один из них в направлении России, два других — в направлении оккупированных территорий Луганской области.

«Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ)», - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

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