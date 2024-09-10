В ночь на вторник Украину вновь атаковали беспилотники и ракеты

В ночь на вторник Украина была атакована 46 беспилотниками, баллистической ракетой «Искандер-М» и противорадиолокационной ракетой Х-31П. об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Согласно информации, удалось сбить 38 дронов. Еще три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один из них в направлении России, два других — в направлении оккупированных территорий Луганской области.

«Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ)», - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.