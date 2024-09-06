Последнее обновление: 06.09.2024 12:26

Россия ночью атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую и Львовскую области

В ночь на 6 сентября российские войска атаковали "шахедами" и ракетами Днепропетровскую и Львовскую области. Об этом сообщили представители региональных властей.

В Криворожском районе в Днепропетровской области из-за удара беспилотника поврежден частный дом, заявил глава ОВА Сергей Лысак. Пострадавших нет.

"Громко было также в Павлоградском и Синельниковском районах. Там возникло несколько возгораний. В последнем уничтожено хозяйственное сооружение и разбито до десяти частных домов", - написал он.

Во Львовской области обломки российского дрона-камикадзе упали в промышленной зоне, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Загорелись четыре грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. Через полтора часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат", - говорится в сообщении.

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