Ночью РФ атаковала Украину ракетами и дронами

В ночь на 18 сентября РФ атаковала украинские регионы авиационными ракетами и ударными беспилотниками, сбить удалось большинство воздушных целей оккупантов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По информации ВСУ, РФ нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области и 52 ударными беспилотниками из районов Курска и Ейска.

В результате противовоздушного боя сбиты 46 "шахедов". Кроме того, пять дронов локационно потеряны, еще один – полетел в Россию.

Также в результате работы средств радиоэлектронной борьбы ракеты не достигли целей. Однако есть повреждение сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.