Военные Украины обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно благодаря ИИ

В Украине Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, разработанной Центр инноваций Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, такой результат достигается благодаря автоматическому анализу видео с дронов и стационарных камер.

Утверждается, что благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

"Платформа Avengers уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ШИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ решения на беспилотники", - отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Центр инноваций продолжает обучать ШИ-модель платформы Avengers на новых данных.

"Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, двигающихся по грунтовым дорогам", - отметили в министерстве.